В Екатеринбурге пройдет межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

Межрегиональное комплексное спортивное мероприятие «Кубок Защитников Отечества» состоится в Екатеринбурге с 13 по 17 апреля. Турнир организуют для ветеранов спецоперации из Уральского федерального округа, сообщили в фонде «Защитники Отечества».
Участники покажут свои умения в соревнованиях по спорту для людей с поражением опорно-двигательного аппарата: в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболу сидя, а также в дисциплинах спорта слепых — пауэрлифтинге и настольном теннисе (шоудаун).
Также в рамках проекта Паралимпийского комитета России «Мы вместе. Спорт» спортсмены-паралимпийцы и члены сборных команд России по адаптивным видам спорта проведут для ветеранов паралимпийский урок и дадут мастер-классы. Для тренеров и специалистов состоится круглый стол, посвященный вопросам вовлечения ветеранов СВО в паралимпийское движение.
