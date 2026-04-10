Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Домново ликвидировали незаконную свалку у объекта культурного наследия

Рядом с кирхой складировали покрышки и бытовой мусор.

Источник: Клопс.ru

В пос. Домново Правдинского района ликвидировали незаконную свалку у объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в пятницу, 10 апреля.

«На земельном участке вблизи кирхи в Домново, являющейся объектом культурного наследия, несанкционированно размещены автомобильные покрышки и бытовой мусор. Собственником участка меры по уборке отходов не принимались, при этом органом местного самоуправления не осуществлялся надлежащий муниципальный контроль», — рассказали в ведомстве.

Прокурор района внес представление главе администрации округа. После этого свалку ликвидировали, земельный участок привели в надлежащее состояние.

Минприроды Калининградской области ранее проверило берег реки Прохладной, где нашли свалку покрышек.