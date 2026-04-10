Дополнительные пригородные рейсы будут организованы в Минске 18 апреля

Так, в субботу, 18 апреля, будут дополнительно организованы следующие пригородные рейсы:
№ 319Б/319 по маршруту Минск — Заславль. Автобус будет отправляться от остановочного пункта «площадь Бангалор» в 05:27. В обратном направлении из Заславля в Минск отправление автобуса запланировано на 07:00.
№ 358Б/358 по маршруту Минск — Новое Поле. Время отправления из Минска — 04:30 и 05:22 от остановочного пункта «площадь Бангалор». В обратном направлении автобус будет идти с отправлением от остановочного пункта «Новое Поле» в 05:30 и 06:45.
Также добавлен рейс № 359 по маршруту Минск — Леонтьевичи. Время отправления из Минска от остановочного пункта «Завод “Транзистор” запланировано 06:16. В столицу из Леонтьевичей автобус пойдет в 06:42.
Дополнительный рейсы организованы и по маршруту № 429 Минск — Атолино. Из Минска автобусы по этому маршруту будут отправляться 6:20, 7:00, 7:55, 8:35 от остановочного пункта «ДС Дружная». Время отправления рейсов из Атолино в Минск запланировано на 07:00, 07:40, 08:40, 09:15.
Ранее сообщалось, что работа Минского метрополитена также будет изменена в связи с проведением республиканского субботника. Время ожидания электропоездов в определенные промежутки времени может быть увеличено до семи минут.
Республиканский субботник пройдет в стране 18 апреля, заработанные во время него средства будут направлены на создание постоянной экспозиции Национального исторического музея Беларуси.