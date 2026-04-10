Умер ректор Московского международного университета Альгирдас Манюшис

9 апреля 2026 года на 76-м году жизни скончался ректор Московского международного университета (ММУ), доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Альгирдас Юозович Манюшис.
Как сообщила пресс-служба университета, это «невосполнимая потеря для всего университетского сообщества». В университете выразили соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Альгирдаса Юозовича.
Альгирдас Манюшис родился 20 июля 1950 года. Он стал ректором Московского международного университета в марте 2019 года и за время своего руководства занимался созданием в вузе программ бакалавриата и магистратуры, а также курировал исследовательские и образовательные проекты.
В 2011 году указом президента РФ ему было присвоено почетное звание заслуженного работника высшей школы России. Манюшис являлся действительным членом (академиком) и членом президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), членом правления Вольного экономического общества России.
Профессор Манюшис был автором более 120 научных трудов, включая монографии, учебники и учебные пособия. Он стал лауреатом премии Вольного экономического общества России «Экономическая книга года — 2021» в номинации «Экономика: пространственное и отраслевое развитие» за монографию «Управление устойчивым развитием крупного города, региона: проблемы и пути трансформации».
