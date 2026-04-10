Эксперты ВТБ спрогнозировали появление персонализированных банков благодаря ИИ

«Тренд начался с того, что мы производили продукты, такие, например, как робоэдвайзер, где были настройки, и клиент мог сам что-то настроить под себя. А сейчас мы уже похожи на неких гипнотизеров или медиумов, которые общаются с искусственным интеллектом, но не на языке маятника и тембра голоса, а на языке продвинутых промтов, с целью настроить ИИ так, чтобы он индивидуально взаимодействовал и работал с каждым клиентом. Также у нас успешно внедряется генерация кода с помощью ИИ, в результате которой станет больше кода. Разрастание скриптов позволит искусственному интеллекту сделать для клиентов всё персонализированным. В результате этот тренд ведет к тому, что каждый клиент получит свой индивидуальный банк», — объяснил Суржко.