Чемпионат России по скалолазанию стартовал в Калининграде

В Калининграде 10 апреля открылся чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Соревнования продлятся до 11 апреля, когда будут определены чемпионы страны в финальных раундах у мужчин и женщин.
Сразу после боулдеринга, с 12 по 14 апреля, в регионе пройдут Всероссийские соревнования в дисциплинах «лазание на скорость» и «лазание на трудность».
В церемонии открытия турнира приняла участие заместитель председателя правительства Калининградской области — министр спорта Наталья Ищенко. Она подчеркнула, что проведение соревнований такого уровня уже стало доброй традицией для региона.
«Для нас большая честь и гордость, что Федерации скалолазания России вновь доверила Калининграду проведение чемпионата России. Желаю всем спортсменам честного и яркого соперничества», — сказала Наталья Ищенко.
Для большинства участников эти старты — первое серьёзное соревнование в новом сезоне. Многие ведущие скалолазы страны не выходили на старт с октября прошлого года. Кроме борьбы за звание чемпиона России, спортсмены рассматривают эти соревнования как важный этап отбора в национальную сборную.
Накануне Международная федерация скалолазания World Climbing официально допустила российских спортсменов и тренеров к участию в международных турнирах в нейтральном статусе в сезоне-2026. Среди 11 одобренных заявок — калининградский спортсмен Егор Дулуб, который выступит на домашнем чемпионате.