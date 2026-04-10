Чемпионат России по скалолазанию стартовал в Калининграде

Источник: Янтарный край

В Калининграде 10 апреля открылся чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Соревнования продлятся до 11 апреля, когда будут определены чемпионы страны в финальных раундах у мужчин и женщин.

Сразу после боулдеринга, с 12 по 14 апреля, в регионе пройдут Всероссийские соревнования в дисциплинах «лазание на скорость» и «лазание на трудность».

В церемонии открытия турнира приняла участие заместитель председателя правительства Калининградской области — министр спорта Наталья Ищенко. Она подчеркнула, что проведение соревнований такого уровня уже стало доброй традицией для региона.

«Для нас большая честь и гордость, что Федерации скалолазания России вновь доверила Калининграду проведение чемпионата России. Желаю всем спортсменам честного и яркого соперничества», — сказала Наталья Ищенко.

Для большинства участников эти старты — первое серьёзное соревнование в новом сезоне. Многие ведущие скалолазы страны не выходили на старт с октября прошлого года. Кроме борьбы за звание чемпиона России, спортсмены рассматривают эти соревнования как важный этап отбора в национальную сборную.

Накануне Международная федерация скалолазания World Climbing официально допустила российских спортсменов и тренеров к участию в международных турнирах в нейтральном статусе в сезоне-2026. Среди 11 одобренных заявок — калининградский спортсмен Егор Дулуб, который выступит на домашнем чемпионате.