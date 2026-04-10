Губернатор вручил медаль «80 лет Калининградской области» 103-летнему участнику штурма Кёнигсберга

Черняховска Зию Салиховича Салихова. Глава региона лично поздравил 103-летнего фронтовика с Днём героического штурма и взятия Кёнигсберга и вручил ему памятную медаль «80 лет Калининградской области». Зия Салихов стал одним из первых жителей региона, удостоенных этой награды.
«Вы и ваши товарищи проявили беспримерное мужество в ходе штурма Кёнигсберга. Низкий вам поклон за ваш героический подвиг. Благодаря вам сегодня развивается наш регион, мы живём, растим детей и внуков», — сказал Алексей Беспрозванных, пожелав ветерану крепкого здоровья и долголетия.
Зия Салихов поблагодарил губернатора за внимание и заботу. Ранее они встречались в день рождения ветерана 20 сентября.
Зия Салихович ушёл на фронт в 1941 году в возрасте 19 лет. Он защищал Москву, освобождал Вязьму и Смоленск, в составе 11-й гвардейской армии участвовал в Восточно-Прусской операции — штурмовал Инстербург, Кёнигсберг и дошёл до Пиллау. Дважды был тяжело ранен.
Среди его наград — Орден Отечественной войны I степени, Орден Красного Знамени, медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга» и медаль Жукова.
После войны Зия Салихов остался в Черняховске, где почти 40 лет проработал на предприятии «Водоканал». Вместе с супругой он вырастил сына и двух дочерей. Сегодня в его большой семье — шестеро внуков и пятеро правнуков.
Юбилейная медаль «80 лет Калининградской области» учреждена Указом губернатора. В течение 2026 года её планируется вручить 710 ветеранам становления региона, а также другим жителям, внёсшим значительный вклад в развитие Калининградской области.