«То ли кровь, то ли краска»: река Гурьевка внезапно окрасилась в красный цвет

Запах — будто резали свиней, говорят жители.

Источник: Клопс.ru

В Гурьевске вода в реке Гурьевке окрасилась в красный цвет. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

По их словам, необычное явление они заметили в пятницу, 10 апреля. Река побагровела в месте пересечения с Калининградским шоссе недалеко от Парка света.

«По внешнему виду это то ли кровь, то ли краска, — рассказала собеседница “Клопс”. — Но на мой взгляд, всё же кровь. Запах стоит такой, как будто свиней резали».

«Клопс» направил официальный запрос в региональное минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.

В Калининграде вода в Парковом ручье окрасилась в бирюзовый цвет.