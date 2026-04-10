В Крыму организуют летние занятия для трудных подростков

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. 134 ребенка были сняты с различного рода профилактического учета благодаря участию в «Движении Первых». Такие цифры в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи движения Первых Республики Крым Екатерина Козырь.

Источник: РИА "Новости"

«Этой цифрой мы очень гордимся, но я подчеркну, что это не только достижение Движения, а результат эффективного межведомственного взаимодействия с министерствами внутренних дел, образования, комитета по молодежной политике. Это не просто цифра, а 134 ребенка, которые получили шанс для того, чтобы изменить свою жизнь», — сказала спикер.

Она добавила, что Движение — пространство не только для уже успешных, активных и уверенных в себе детей, а и для тех детей, кому особенно нужна поддержка — оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактического учета, которым не хватает доверительного общения со взрослыми.

«Мы ищем путь, как включить ребенка в полезную, живую и созидательную деятельность. Именно поэтому в Республике Крым развивается профилактическая практика “Диалог на равных”. Ее цель — создать доверительную среду прямого общения подростков с сотрудниками “Движения Первых”, наставниками, общественными лидерами и значимыми взрослыми», — добавила Екатерина Козырь.

По ее словам, в документах практики прямо указано, что она направлена на преодоление дефицита доверительного общения, на формирование жизненных ориентиров и на вовлечение подростков группы риска в социально одобряемые форматы деятельности. Эта практика строится не на морализаторстве, а на уважительном разговоре и доверии. В этой же практике отдельно подчеркивается, что включение подростков в среду кружков, секций и проектов способствует их социализации и в дальнейшем снятию с профилактического учета.

Особенное внимание таким детям будет уделено в том числе и летом, добавила Екатерина Козырь:

«Летние форматы намеренно ориентированы в том числе на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и включают воспитательный и инклюзивный компонент. Для нас лето — это время, когда ребенок может попасть в новую среду, проверить себя, найти друзей, получить яркий и полезный опыт, выйти из замкнутого круга привычных проблем и сценариев, особенно, если мы говорим о детях, которым нужна дополнительная социальная поддержка, сопровождение и включение в позитивную среду», — подытожила спикер.

