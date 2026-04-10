СК возбудил дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса) из-за взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.
Взрыв в двухэтажном складском помещении на улице Партизанской во Владикавказе произошел 10 апреля. По данным МЧС, после взрыва в здании начался пожар, его площадь достигла 750 кв. м. Площадь обрушения ведомство оценило в 800 кв. м.
В результате взрыва погибли два человека — их тела извлекли из-под завалов.
Кроме того, пострадали как минимум 14 человек, в том числе двое детей — их состояние оценили как стабильное. Всего в больницу госпитализировали 12 взрослых, четверо из них — в тяжелом состоянии.
