Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ч.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса) из-за взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.

Взрыв в двухэтажном складском помещении на улице Партизанской во Владикавказе произошел 10 апреля. По данным МЧС, после взрыва в здании начался пожар, его площадь достигла 750 кв. м. Площадь обрушения ведомство оценило в 800 кв. м.

В результате взрыва погибли два человека — их тела извлекли из-под завалов.

Кроме того, пострадали как минимум 14 человек, в том числе двое детей — их состояние оценили как стабильное. Всего в больницу госпитализировали 12 взрослых, четверо из них — в тяжелом состоянии.

