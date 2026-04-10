Нижегородская область представила передовые технологии дорожного ремонта участникам конференции Ассоциации «РАДОР»

В ходе технического тура участники конференции также ознакомились с ходом строительства дублера проспекта Гагарина.

В рамках XXII ежегодной конференции Ассоциации «РАДОР» (18+), проходящей в Нижегородской области, были организованы показательные дорожные работы. Подрядчики и специалисты Главного управления автомобильных дорог продемонстрировали участникам мероприятия технологии ямочного ремонта методом рециклинга, санации трещин и устройства шумовых полос.

Особое внимание уделялось долговечности покрытий и инновационным методам ремонта. В Нижегородской области одним из ключевых направлений является использование передовых технологий: совершенствование строительных процессов и внедрение самых прогрессивных решений.

В ходе технического тура участники конференции также ознакомились с ходом строительства дублера проспекта Гагарина.

«Место проведения конференции — Нижегородская область — было выбрано неслучайно. Она входит в число лидеров по реализации национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Конкуренция среди регионов достаточно высокая, и удержаться на этих позициях просто так невозможно. Цель выездной части конференции — предоставить членам ассоциации возможность делиться опытом и изучать современные наработки», — подчеркнул генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.

Он также отметил, что за последние несколько лет в отрасли принято 490 новых нормативных технических документов, что позволяет быстро нарабатывать практику и применять современные решения при ремонте и строительстве дорог и искусственных сооружений.