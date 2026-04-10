Ресторан «Жёлтая лисица» в Перми выставлен на продажу за 10 млн рублей

Гастроугол с двумя залами открылся два года назад.

Источник: Комсомольская правда

В центре Перми выставлен на продажу за 10 млн рублей готовый ресторанный бизнес «Жёлтая лисица», открывшийся в 2024 году. Информация об этом появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

Заведение продолжает функционировать на улице Сибирская, 53. Ранее здесь располагалось гастро-бистро «Meduza». В ресторане есть два зала с дизайнерским интерьером на 50 посадочных мест, общая площадь помещения — 168 кв. м. Согласно объявлению, место подходит для проведения банкетов, свадеб, корпоративов, фестивалей и выездных проектов. Ресторан продается с обученной и готовой к работе командой, а также со всем оборудованием и мебелью, имеющимися в «Жёлтой лисице».

Напомним, в начале апреля закрывшийся ресторан «Дом Третьяковой» на улице Советской, 32 также был выставлен на продажу. Он прекратил работу в середине марта.