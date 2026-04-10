Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эррол Маск на встрече в Нижнем Новгороде: «Все санкции против России бессмысленны»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апреля, ФедералПресс. Предприниматель Эррол Маск, который является отцом миллиардера Илона Маска, назвал антироссийские санкции абсолютной чепухой, которые Запад ввел из зависти. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Нижнем Новгороде.

«Когда во время прошлого приезда в Россию я увидел Москву, то сказал, что это самый лучший город на Земле. И я решил тогда для себя и до сих пор так считаю, что все плохие вещи, которые говорят про Россию, и сами эти санкции, скорее всего, делаются из зависти. Потому что западным странам есть чему позавидовать в вашей стране. Потому что Россия, действительно, восхитительная страна, где живут восхитительные люди, у которых есть много планов и возможностей», — сказал отец Илона Маска.

Он добавил, что все санкции, которые Запад ввел в отношении России, ему кажутся бессмысленными.

Напомним, что Эррол Маск сейчас находится в России с двухнедельным визитом.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Маск назвал Россию страной будущего для всего цивилизованного мира.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше