Эррол Маск на встрече в Нижнем Новгороде: «Все санкции против России бессмысленны»

«Когда во время прошлого приезда в Россию я увидел Москву, то сказал, что это самый лучший город на Земле. И я решил тогда для себя и до сих пор так считаю, что все плохие вещи, которые говорят про Россию, и сами эти санкции, скорее всего, делаются из зависти. Потому что западным странам есть чему позавидовать в вашей стране. Потому что Россия, действительно, восхитительная страна, где живут восхитительные люди, у которых есть много планов и возможностей», — сказал отец Илона Маска.