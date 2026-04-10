Нижегородская лаборатория обнаружила в говяжьих сосисках ДНК свинины и курицы

Продукция не соответствует требованиям нормативной документации и заявленной маркировке.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ходе пищевого мониторинга выявили фальсификат в сосисках «Говяжьи». Лабораторная проверка показала наличие в продукте ДНК свиньи и курицы, которые не были указаны в составе на маркировке. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Посторонние ДНК выявили с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). В лаборатории пояснили: это свидетельствует о нарушении технологического процесса на производстве либо о намеренной фальсификации товара, так как состав не совпадает с информацией на этикетке.

Результаты проверки уже внесли в систему «Веста», а по факту выявления некачественного продукта составлен срочный отчет по форме 4-Вет В. Информацию передали в региональное управление Россельхознадзора для принятия мер.