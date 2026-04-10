Нижегородская лаборатория обнаружила в говяжьих сосисках ДНК свинины и курицы

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ходе пищевого мониторинга выявили фальсификат в сосисках «Говяжьи». Лабораторная проверка показала наличие в продукте ДНК свиньи и курицы, которые не были указаны в составе на маркировке. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».