Нижегородская лаборатория обнаружила в говяжьих сосисках ДНК свинины и курицы

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ходе пищевого мониторинга выявили фальсификат в сосисках «Говяжьи». Лабораторная проверка показала наличие в продукте ДНК свиньи и курицы, которые не были указаны в составе на маркировке. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Посторонние ДНК выявили с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). В лаборатории пояснили: это свидетельствует о нарушении технологического процесса на производстве либо о намеренной фальсификации товара, так как состав не совпадает с информацией на этикетке.
Результаты проверки уже внесли в систему «Веста», а по факту выявления некачественного продукта составлен срочный отчет по форме 4-Вет В. Информацию передали в региональное управление Россельхознадзора для принятия мер.