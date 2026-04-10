Пострадавшую после атаки БПЛА жительницу Таганрога выписали из ожогового центра

Жительница Таганрога, пострадавшая при атаке БПЛА, завершила лечение и выписана из ожогового центра в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.
Медики провели высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Также были организованы консультации со смежными врачами и медицинским психологом. Ситуация находилась на контроле губернатора Юрия Слюсаря.
— После полного курса лечения и восстановления девушка выписана домой с подробными рекомендациями. Минздрав продолжит сопровождение на амбулаторном этапе под наблюдением профильных специалистов, — прокомментировал Наири Варданян.
Напомним, жительница Таганрога пострадала при пожаре после падения обломков БПЛА в ночь на 30 марта. Также сообщалось, что после воздушной атаки еще один человек находился на госпитальном лечении в БСМП, двое пострадавших — на амбулаторном лечении.
