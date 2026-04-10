Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшую после атаки БПЛА жительницу Таганрога выписали из ожогового центра

Ростовские медики выписали пострадавшую от БПЛА жительницу Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Таганрога, пострадавшая при атаке БПЛА, завершила лечение и выписана из ожогового центра в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

Медики провели высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Также были организованы консультации со смежными врачами и медицинским психологом. Ситуация находилась на контроле губернатора Юрия Слюсаря.

— После полного курса лечения и восстановления девушка выписана домой с подробными рекомендациями. Минздрав продолжит сопровождение на амбулаторном этапе под наблюдением профильных специалистов, — прокомментировал Наири Варданян.

Напомним, жительница Таганрога пострадала при пожаре после падения обломков БПЛА в ночь на 30 марта. Также сообщалось, что после воздушной атаки еще один человек находился на госпитальном лечении в БСМП, двое пострадавших — на амбулаторном лечении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше