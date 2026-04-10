Совладелец «Яндекса» стал крупнейшим акционером Ozon

Александр Чачава стал крупнейшим акционером Ozon, увеличив долю в компании до 34,95%. Это следует из отчета МКПАО «Озон» по МСФО. АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ранее владевшая наибольшей долей в компании, сохраняет 31,8%. Оставшиеся 33,25% распределены между другими акционерами.
Представитель АФК «Система» отказались от комментариев. РБК направил запрос Александру Чачаве и в Ozon.
Чачава приобрел долю в одном из крупнейших маркетплейсов страны в 2025 году. Тогда он выкупил 27,7% Ozon у фонда «Восток Инвестиции». Весной стало известно, что последний закрыл сделку по продаже доли в компании за 38,2 млрд руб. Собеседник РБК, знакомый с деталями сделки, тогда объяснял, что «это стоимость сделки с дисконтом к рыночной стоимости», при этом отмечал, что главное условие сделки выполнено — покупатель не санкционный. Сделка была закрыта еще в 2024 году.
Александр Чачава — управляющий партнер частной инвестиционной компании LETA Capital, которая управляет тремя фондами и инвестирует в международные IT- и интернет-стартапы с российскими основателями, преимущественно из b2b-сектора. В сентябре 2022 года VK объявила, что заключила сделку о продаже Чачаве 100% в игровом подразделении My.Games. Стоимость сделки составила $642 млн.
В 2024 году Чачава стал акционером «Яндекса». Его структуры были одним из пайщиков ЗПИФ «Консорциум. Первый», который получил около 67% «Яндекса» продажи российского бизнеса нидерландской Yandex N.V. (сейчас называется Nebius Group). Впоследствии ЗПИФ передал акции в прямое владение своим участникам. В феврале этого года структуры Чачавы увеличили долю в «Яндексе» с 15,97 до 19,69%, что эквивалентно 20,42% голосов. Предприниматель тогда объяснил свое решение «уверенностью в долгосрочной стратегии компании».
