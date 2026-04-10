Совладелец «Яндекса» стал крупнейшим акционером Ozon

Чачава приобрел долю в одном из крупнейших маркетплейсов страны в 2025 году. Тогда он выкупил 27,7% Ozon у фонда «Восток Инвестиции». Весной стало известно, что последний закрыл сделку по продаже доли в компании за 38,2 млрд руб. Собеседник РБК, знакомый с деталями сделки, тогда объяснял, что «это стоимость сделки с дисконтом к рыночной стоимости», при этом отмечал, что главное условие сделки выполнено — покупатель не санкционный. Сделка была закрыта еще в 2024 году.