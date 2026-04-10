Медведев стал главным редактором новых школьных учебников

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9−11-х классов, сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — сказала замминистра в ходе презентации государственных учебников.

Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

В секретариате зампреда Совета безопасности РФ сообщили РИА Новости, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

По словам главы общественного совета при Минпросвещения РФ, учителя обществознания и истории Дмитрия Лутовинова, вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно.

«Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса», — отметил эксперт.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9−11-х классах.

Новый курс станет более практико-ориентированным и будет тесно связан с изучением истории.

