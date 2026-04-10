Нижегородцев просят воздержаться от поездок в Керженский заповедник из-за половодья

Там частично затоплены все экскурсионные тропы.

Все экскурсионные тропы частично затоплены в Керженском заповеднике. На «Земле оленей» вода доходит до крыши избушки Бабы Яги и затекает в музей ремесел, сообщается в канале пространства в МАХ.

«Лесные северные олени Прохор и Лена наблюдают за половодьем с возвышенности, но к воде близко не подходят. Просим воздержаться от поездок в заповедник в ближайшие дни», — обратились к жителям работники заповедника.

Согласно актуальным данным, в Керженском заповеднике уровень воды в реке Керженец повысился до отметки 428 сантиметров (+13 см за сутки). Река Вишня после вчерашнего сильного дождя со снегом поднялась до отметки 210 сантиметров (+7 см за сутки). На правом берегу Керженца (после автомобильного моста, до переезда через реку Тумбайку) вода в нескольких местах переливается через дорогу.

Ранее в МЧС поделились актуальными данными по подтопленным участкам. Эвакуация людей пока не требуется.