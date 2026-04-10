Ансамбль песни и пляски имени Александрова выступил в Калининградской области на Днях армейской культуры

В рамках Дней армейской культуры сразу три сольных концерта дал Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Как сообщает пресс-служба областного правительства, выступления коллектива прошли в Калининграде в Кафедральном соборе на острове Канта и в Светлогорске в «Янтарь-холле».