Ансамбль песни и пляски имени Александрова выступил в Калининградской области на Днях армейской культуры

В рамках Дней армейской культуры сразу три сольных концерта дал Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Как сообщает пресс-служба областного правительства, выступления коллектива прошли в Калининграде в Кафедральном соборе на острове Канта и в Светлогорске в «Янтарь-холле».
Кроме того, 9 апреля в областном драмтеатре состоялся спектакль «Прощай, конферансье» Центрального академического театра Российской Армии Министерства обороны Российской Федерации.
Фестиваль «Дни армейской культуры» — одно из ключевых событий, приуроченных к 80-летию Калининградской области и 81-й годовщине штурма Кёнигсберга.
Дни армейской культуры проходят в регионе до 11 апреля.