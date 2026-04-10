Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения

12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.

Источник: пресс-служба администрации Самары

Пасхальные богослужения начнутся в период с 22:30 до 23:30 11 апреля и завершатся около 02:00 12 апреля:

Софийский собор Самары (ул. Соколова, 1А).

12 апреля.

00:00 — Пасхальная утреня, 01:00 — Божественная литургия, 09:30 — Божественная литургия, 16:00 — Пасхальная вечерня.

Покровский кафедральный собор Самары (ул. Ленинская, 75А).

11 апреля.

23:30 — Пасхальная полунощница. Пасхальный Крестный ход.

12 апреля.

00:00 — Пасхальная заутреня. 1-я Божественная Литургия.

09:00 — 2-ая Божественная Литургия.

16:00 — Великая Пасхальная вечерня.

Храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А).

11 апреля.

17:00 — Крестный ход вокруг храма с Плащаницей и Евангелием.

Собор в честь Преображения Господня (ул. Ботаническая, 182А).

11 апреля.

23:15 — Полунощница. Заутреня. Крестный ход.

12 апреля.

00:00 — Ночное Пасхальное Богослужение. Литургия Святителя Иоанна Златоуста. Освящение яиц и куличей,

16:00 — Пасхальная вечерня. Встреча благодатного огня.

Храм в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11).

11 апреля.

23:30 — Светлая пасхальная Заутреня.

12 апреля.

00:00 — Божественная Литургия; 12:00 — Пасхальный молебен; 13:00 — Освящение Пасхальной снеди;

14:00 — Пасхальная Вечерня.

Собор в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260).

11 апреля.

22:30 — Пасхальное богослужение;

12 апреля.

09:00 — Исповедь. Божественная Литургия. Освящение куличей.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б).

11 апреля.

23:30 — Пасхальная Полунощница.

Начиная с 11 апреля во всех храмах Самары горожане смогут освятить традиционные праздничные блюда.

Отметим, в Пасхальную ночь 12 апреля в Самаре организуют работу пяти дополнительных автобусов. Их подадут по окончании праздничных богослужений, с 02:00, к пяти храмам: Покровскому кафедральному собору, храму во имя апостолов Петра и Павла, храму в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому собору.

Отправка автобусов будет осуществляться по мере заполнения салонов. Маршрут следования будет уточняться перед отправкой с учетом потребности большинства пассажиров.

