В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения начнутся в период с 22:30 до 23:30 11 апреля и завершатся около 02:00 12 апреля:
Софийский собор Самары (ул. Соколова, 1А).
12 апреля.
00:00 — Пасхальная утреня, 01:00 — Божественная литургия, 09:30 — Божественная литургия, 16:00 — Пасхальная вечерня.
Покровский кафедральный собор Самары (ул. Ленинская, 75А).
11 апреля.
23:30 — Пасхальная полунощница. Пасхальный Крестный ход.
12 апреля.
00:00 — Пасхальная заутреня. 1-я Божественная Литургия.
09:00 — 2-ая Божественная Литургия.
16:00 — Великая Пасхальная вечерня.
Храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А).
11 апреля.
17:00 — Крестный ход вокруг храма с Плащаницей и Евангелием.
Собор в честь Преображения Господня (ул. Ботаническая, 182А).
11 апреля.
23:15 — Полунощница. Заутреня. Крестный ход.
12 апреля.
00:00 — Ночное Пасхальное Богослужение. Литургия Святителя Иоанна Златоуста. Освящение яиц и куличей,
16:00 — Пасхальная вечерня. Встреча благодатного огня.
Храм в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11).
11 апреля.
23:30 — Светлая пасхальная Заутреня.
12 апреля.
00:00 — Божественная Литургия; 12:00 — Пасхальный молебен; 13:00 — Освящение Пасхальной снеди;
14:00 — Пасхальная Вечерня.
Собор в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260).
11 апреля.
22:30 — Пасхальное богослужение;
12 апреля.
09:00 — Исповедь. Божественная Литургия. Освящение куличей.
Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б).
11 апреля.
23:30 — Пасхальная Полунощница.
Начиная с 11 апреля во всех храмах Самары горожане смогут освятить традиционные праздничные блюда.
Отметим, в Пасхальную ночь 12 апреля в Самаре организуют работу пяти дополнительных автобусов. Их подадут по окончании праздничных богослужений, с 02:00, к пяти храмам: Покровскому кафедральному собору, храму во имя апостолов Петра и Павла, храму в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому собору.
Отправка автобусов будет осуществляться по мере заполнения салонов. Маршрут следования будет уточняться перед отправкой с учетом потребности большинства пассажиров.