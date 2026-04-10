В Ростовской области в шахте погиб рабочий, трое пострадали

В Красносулинском районе Ростовской области следователи и прокуратура начали выяснение обстоятельств трагического инцидента, произошедшего на угольном предприятии «Шерловская-Наклонная» 10 апреля. Там один из рабочих погиб, трое пострадали.
Согласно официальным данным, предоставленным региональными управлениями Следственного комитета и надзорного ведомства, во время выполнения технологических операций по заряжению забоя в монтажной камере внезапно произошел хлопок.
В результате случившегося один из находившихся под землей работников скончался. Еще троим его коллегам в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь. Точное состояние пострадавших уточняется.
На место происшествия выехал городской прокурор Красного Сулина Сергей Чабров. Прокуратура уже приступила к собственной проверке, в ходе которой будет дана правовая оценка тому, как на объекте соблюдались нормы законодательства об охране труда. В ведомстве отметили, что вопрос о конкретных мерах реагирования будет рассмотрен по итогам установления всех причин произошедшего обрушения.
Параллельно следственным отделом по городу Красный Сулин было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. В данный момент на шахте работает следственно-криминалистическая группа.
