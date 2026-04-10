Москалькова: Киев подтвердил готовность вернуть пятерых из удерживаемых курян

«Вчера у меня состоялся разговор с Дмитрием Лубинцом, уполномоченным по правам человека Верховной рады. Он с компетентными органами Украины провел соответствующие консультации и подтверждает [передачу], по крайней мере, не всех семи, а на вчерашний день пяти человек, которых они согласны нам передать», — сказала Москалькова.
Она отметила, что консультации по этому вопросу еще не завершены. «Мы надеемся, что к завтрашнему дню у нас будет более благоприятная информация в отношении всех курян». — сказала она.
Омбудсмен подчеркнула, что возвращение мирных граждан на родину — обязательное условие Женевской конвенции, гражданские лица не могут удерживаться на территории другого государства.
Ранее Москалькова сообщала ТАСС, что переговоры с украинской стороной об обмене военнопленными фактически подошли к завершению, и она надеется, что в преддверии Пасхи пройдет очередной обмен.