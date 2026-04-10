Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: Киев подтвердил готовность вернуть пятерых из удерживаемых курян

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона подтвердила готовность вернуть в РФ пятерых из семи курян, удерживаемых в Сумской области, переговоры продолжаются и возможен более благоприятный исход. Об этом сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера у меня состоялся разговор с Дмитрием Лубинцом, уполномоченным по правам человека Верховной рады. Он с компетентными органами Украины провел соответствующие консультации и подтверждает [передачу], по крайней мере, не всех семи, а на вчерашний день пяти человек, которых они согласны нам передать», — сказала Москалькова.

Она отметила, что консультации по этому вопросу еще не завершены. «Мы надеемся, что к завтрашнему дню у нас будет более благоприятная информация в отношении всех курян». — сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что возвращение мирных граждан на родину — обязательное условие Женевской конвенции, гражданские лица не могут удерживаться на территории другого государства.

Ранее Москалькова сообщала ТАСС, что переговоры с украинской стороной об обмене военнопленными фактически подошли к завершению, и она надеется, что в преддверии Пасхи пройдет очередной обмен.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
