СМИ: Трамп обдумывает вывод части американских войск из Европы

Высокопоставленный представитель администрации Трампа в четверг подтвердил агентству Reuters, что президент США обсуждал с советниками вариант вывода части американских войск из Европы. Но решение пока не принято, и Белый дом не давал указаний Пентагону разработать конкретные планы сокращения войск на континенте.
Европейское онлайн-издание Euractiv отмечает, что президент США может сделать это без каких-либо юридических ограничений, при условии, что он не закроет базы и не выведет слишком большое количество войск. Согласно ежегодному законопроекту об оборонной политике на 2026 год (NDDA), Пентагон не может сократить численность войск в Европе ниже 76 000 человек, если только такое решение не продиктовано интересами национальной безопасности США.
Euractiv при этом подчеркивает, что ни одна из баз не является суверенной. То есть США не могут приходить и уходить по своему усмотрению — условия использования баз регулируются двусторонними соглашениями.
Администрация Трампа неоднократно заявляла, что хочет снизить приоритетность обороны Европы, чтобы сосредоточиться на других театрах военных действий.
Во-первых, многие в администрации и в конгрессе понимают, что американские базы в Европе играют важную роль в распространении мощи США за пределы Европы. Во-вторых, перемещение американских войск по Европе станет «серьезной логистической проблемой».