СМИ: Трамп обдумывает вывод части американских войск из Европы

Белый дом обдумывает вывод части американских войск, дислоцированных в «неугодных» Дональду Трампу европейских странах.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Высокопоставленный представитель администрации Трампа в четверг подтвердил агентству Reuters, что президент США обсуждал с советниками вариант вывода части американских войск из Европы. Но решение пока не принято, и Белый дом не давал указаний Пентагону разработать конкретные планы сокращения войск на континенте.

Источник не уточнил, какие страны могут «пострадать» или сколько американских военных может быть выведено, если Трамп решит осуществить этот план. Однако он уверяет, что речь идет о возвращении войск в США, а не о переброске их в другие зарубежные страны.

Европейское онлайн-издание Euractiv отмечает, что президент США может сделать это без каких-либо юридических ограничений, при условии, что он не закроет базы и не выведет слишком большое количество войск. Согласно ежегодному законопроекту об оборонной политике на 2026 год (NDDA), Пентагон не может сократить численность войск в Европе ниже 76 000 человек, если только такое решение не продиктовано интересами национальной безопасности США.

В Европе сейчас размещено около 80 000 военнослужащих США на более чем 40 военных базах и объектах. Более 30 000 из них находятся в Германии, значительное число также расположено в Италии, Великобритании и Испании.

Euractiv при этом подчеркивает, что ни одна из баз не является суверенной. То есть США не могут приходить и уходить по своему усмотрению — условия использования баз регулируются двусторонними соглашениями.

Администрация Трампа неоднократно заявляла, что хочет снизить приоритетность обороны Европы, чтобы сосредоточиться на других театрах военных действий.

Но эксперты считают, что военный потенциал США в Европе вряд ли изменится.

Во-первых, многие в администрации и в конгрессе понимают, что американские базы в Европе играют важную роль в распространении мощи США за пределы Европы. Во-вторых, перемещение американских войск по Европе станет «серьезной логистической проблемой».

