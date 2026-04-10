Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

39% калининградцев мечтают о полёте в космос — опрос

Больше всего желающих — среди системных администраторов, программистов и ИТР.

Источник: Клопс.ru

Почти 40% жителей Калининграда мечтают о полёте в космос. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в пятницу, 10 апреля.

«39% калининградцев мечтают о полёте в космос, не хотели бы — 52%. Мужчины желают оказаться на орбите заметно чаще женщин: 47% против 31% соответственно. Молодёжь до 35 лет мечтает о космосе активнее старших поколений», — отмечают аналитики.

Чаще других отправиться к звёздам хотят системные администраторы (52%), программисты (47%) и инженерно-технические работники (42%). Меньше всего желающих покинуть Землю — среди медицинских сестер (18%) и секретарей (20%).

Опрос проводился с 16 марта по 7 апреля.

Больше половины калининградцев хотели бы, чтобы День космонавтики стал государственным праздником.