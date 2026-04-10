Правила увольнения чиновников за коррупцию изменили в Нижнем Новгороде

Чиновников смогут уволить в связи с утратой доверия при нарушении антикоррупционных норм — у служащего будет два дня на объяснение ситуации.

Администрация Нижнего Новгорода утвердила новый порядок привлечения к ответственности муниципальных служащих за коррупционные нарушения. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно новому порядку, основанием для расторжения трудового договора с муниципальным служащим может стать утрата доверия — в случае, если чиновник нарушил требования законодательства о предотвращении конфликта интересов и противодействии коррупции, в том числе не соблюдал порядок предоставления деклараций о доходах и расходах.

Перед вынесением взыскания у служащего запросят письменное объяснение ситуации — на это даётся два рабочих дня. Решение о наказании должно быть принято не позднее чем через полгода с момента, когда руководству стало известно о нарушении, при этом максимальный срок с момента самого проступка не должен превышать трёх лет. Данные об уволенных в связи с утратой доверия чиновниках будут вноситься в специализированный реестр. Служащие могут избежать ответственности, если нарушение произошло по независящим от них причинам, а также имеют право обжаловать взыскание в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что агитацию на выборах разрешили вести через Telegram в Нижегородской области.