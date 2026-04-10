Правила увольнения чиновников за коррупцию изменили в Нижнем Новгороде

Перед вынесением взыскания у служащего запросят письменное объяснение ситуации — на это даётся два рабочих дня. Решение о наказании должно быть принято не позднее чем через полгода с момента, когда руководству стало известно о нарушении, при этом максимальный срок с момента самого проступка не должен превышать трёх лет. Данные об уволенных в связи с утратой доверия чиновниках будут вноситься в специализированный реестр. Служащие могут избежать ответственности, если нарушение произошло по независящим от них причинам, а также имеют право обжаловать взыскание в установленном законом порядке.