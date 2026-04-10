Коллекцию картин Виктора Лосева передали в дар музею Машкова в Волгограде

Волгоградскому музею Машкова передали в дар коллекцию картин Виктора Лосева. Церемония состоялась 10 апреля, в день 100-летия со дня рождения волгоградского художника.
Фонд музея пополнился более чем на 200 картин. После процедуры описания, каталогизации и включения в государственный каталог Музейного фонда РФ, они будут выставлены на всеобщее обозрение. Это произойдет в мае. Тогда же в царицынской пожарной каланче откроется выставка «100 друзей художника Виктора Лосева».
К открытию нового выставочного пространства музей получит еще один подарок — картины Виктора Лосева из своей личной коллекции решил передать президент ВолгГМУ, академик РАН Владимир Петров.
