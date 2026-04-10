Отец Илона Маска посетил Нижний Новгород

Предприниматель Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, посетил Нижний Новгород. Об этом пишет телеграм-канал «Как в Волгу глядели».
Напомним, предприниматель прибыл в Россию на две недели в начале апреля. Тогда сообщалось, что в Нижнем Новгороде Эррол Маск побывает на заводе «РУМО».
В столицу Приволжья предприниматель прибыл 9 апреля. Он уже посетил Нижегородский кремль, где возложил цветы к Вечному огню, и ИТ-кампус «Неймарк».
«Мы очень много ездили по городу, поэтому я смог оценить даже через окно машины размер города. Также я увидел Стрелку, как сходятся две огромные реки. Мне очень захотелось потрогать воду и поплавать там, потому что невозможно просто так смотреть и не дотронуться до воды», — сказал Эррол Маск.
Также предприниматель отметил, что за границей Россию представляют не такой, какая она есть.
«Когда я приехал в Россию, я понял, что она совсем другая. Москва — это самая красивая столица, которую я когда-либо видел», — сказал Эррол Маск.
Эррол Маск назвал Россию восхитительно страной с восхитительными людьми. А все санкции, по мнению предпринимателя, на страну накладывают из-за зависти.