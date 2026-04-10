Более 350 человек приняли участие в вебинаре о правилах применения БВС

Ассоциация «АЭРОНЕКСТ» совместно с учебным центром «ПрофПилот» провела вебинар, посвященный актуальным правилам применения беспилотных воздушных судов (БВС). Мероприятие собрало более 350 участников, сообщили в ассоциации.
Во время мероприятия эксперты рассказали о ключевых изменениях в законодательстве в сфере беспилотной авиации, в том числе об обновлениях в процедурах постановки БВС на учет и подачи плана полета. Кроме того, участники узнали о новых требованиях к оснащению беспилотников. Посмотреть запись вебинара можно по ссылке.
В ассоциации напомнили, что с 1 марта 2026 года вступили в силу обязательные нормы по оборудованию дронов средствами связи, навигации и удаленной идентификации, а также средствами защиты криптографической информации. Эти требования касаются всех БВС с максимальной взлетной массой от 250 граммов при любом полете в пределах визуальной видимости или за ее пределами.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.