Врач рассказал, безопасно ли целовать иконы в храме

Источник: Нижегородская правда

Целование икон представляет собой колоссальный эпидемиологический риск. Об этом со ссылкой на врача-терапевта Максима Лаврова сообщаем РИАМО.

За день к иконам прикладываются сотни людей и чем они болеют никому неизвестно. В результате вместе со слюной и дыханием на поверхности иконы оседают патогены. Их выживаемость может исчисляться часами и сутками.

Слизистая губ быстро цепляет инфекцию. По словам Максима Лаврова, самая частая угроза — респираторные инфекции: грипп, аденовирус, коронавирус, которым достаточно малейшего контакта.

Ещё одна опасность — вирус простого герпеса.

«Если человек с микротрещиной на губе поцелует стекло после того, у кого была активная простуда, заражение гарантировано», — сказал врач.

В списке того, что можно подхватить — стрептококк, золотистый стафилококк, а также бактерии хеликобактер пилори, которые провоцируют язву желудка.

Особенно осторожными надо быть во время вспышек ОРВИ. Поцелуй можно заменить поклоном.