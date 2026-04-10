Врач рассказал, безопасно ли целовать иконы в храме

Целование икон представляет собой колоссальный эпидемиологический риск. Об этом со ссылкой на врача-терапевта Максима Лаврова сообщаем РИАМО.
За день к иконам прикладываются сотни людей и чем они болеют никому неизвестно. В результате вместе со слюной и дыханием на поверхности иконы оседают патогены. Их выживаемость может исчисляться часами и сутками.
Слизистая губ быстро цепляет инфекцию. По словам Максима Лаврова, самая частая угроза — респираторные инфекции: грипп, аденовирус, коронавирус, которым достаточно малейшего контакта.
Ещё одна опасность — вирус простого герпеса.
«Если человек с микротрещиной на губе поцелует стекло после того, у кого была активная простуда, заражение гарантировано», — сказал врач.
В списке того, что можно подхватить — стрептококк, золотистый стафилококк, а также бактерии хеликобактер пилори, которые провоцируют язву желудка.
Особенно осторожными надо быть во время вспышек ОРВИ. Поцелуй можно заменить поклоном.