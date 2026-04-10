В новом сезоне проекта «Флагманы образования» используют командный формат

Новый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет в командном формате, сообщили в пресс-службе платформы.
Принять участие в новом командном конкурсе смогут педагоги, классные руководители, советники директоров по воспитанию, заместители руководителей, наставники, специалисты дополнительного образования, методисты и родители. Они должны представлять одну организацию и собрать команду из пяти человек.
«Мы видим, что сегодня сильные решения в системе образования рождаются именно в команде. Возвращение этого формата в проект “Флагманы образования” Президентской платформы “Россия — страна возможностей” отвечает актуальному запросу профессионального сообщества и позволит объединить лучшие воспитательные практики со всей страны», — рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Артем Миронов.
В новом сезоне команды смогут обмениваться опытом, отрабатывать успешные воспитательные практики в своих образовательных организациях и в дальнейшем масштабировать их. Предварительная регистрация уже открыта, подать заявку можно на официальном сайте проекта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.