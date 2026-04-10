На шахте в Красносулинском районе погиб работник. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Следственного комитета.
ЧП произошло в пятницу, 10 апреля, во время плановых подземных работ. По предварительным данным ведомства, при подготовке монтажной камеры и закладке зарядов в забое произошел внезапный сильный хлопок.
— В результате происшествия один из мужчин получил смертельные травмы. Еще троим пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, — пояснили детали случившегося правоохранители.
В настоящее время на аварийном участке работают опытные следователи и криминалисты. По факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено уголовное дело, специалисты выясняют точные причины трагедии.
