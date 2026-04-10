Разрубили хозяйку топором. Как ловили банду «санитаров», убивавших богачей

В начале 80-х донскую столицу охватила паника. Квартиры тех горожан, кто спекулировал, давал в долг под процент, у кого водились деньги, стали мишенью для жестоких налётчиков. Облачённые в белые медицинские халаты, они стучались в двери, а когда доверчивые хозяева открывали, становились жертвами в собственных стенах.
В народе бандитов прозвали «санитарами». Известно, что они не только грабили, но и пытали тех, кто оказывал сопротивление, а порой не пренебрегали и убийствами. Вдобавок бандиты занимались распространением запрещённых веществ. Как ловили преступников, державших в страхе весь Ростов, выяснил rostov.aif.ru.
Грабили и пытали.
«В те годы не существовало разгула преступности. Просто были яркие банды, о которых знала вся страна, типа “Фантомасов” или “санитаров”. Убийства уже считались ЧП по всему СССР, их было мало, и такие дела обязательно доводили до конца. К слову, концентрация ОПГ началась в конце 80-х, потому что правоохранительная система тогда ослабла», — пояснил rostov.aif.ru историк, писатель и сценарист Сергей Кисин.
Молва разнеслась быстрее сводок: ростовчане шептались, что перед ограблением видели, как мужчины в белых халатах заходили в тот или иной дом. Одной из первых не повезло портнихе Саннаровой, которая жила на проспекте Стачки и обшивала местную элиту тех лет. Она открыла дверь, думая, что пришла заказчица. В проёме мелькнула белая ткань, а затем чужая ладонь сжала горло женщины, практически не давая вздохнуть.
Смуглый мужчина, прикинувшийся фельдшером, стал требовать драгоценности и угрожать. Перепуганная портниха отдала всё, и за это её оставили в живых. Правда, уходя, связали, чтоб как можно дольше не разносила сплетни.
Дело поставили на контроль самым высоким партийным начальством, отчётов требовали каждый день. Распутывать клубок поручили подающему надежды сотруднику уголовного розыска Валерию Беклемищеву.
Шептались, что «санитары» — не просто дворовая шпана. Якобы у них есть «крыша» как в криминальном мире, так и в милицейской среде. Будто бы именно поэтому они и лезут на рожон, словно им нечего терять. А ещё ходили слухи, что бандиты сидят на игле.
Между тем грабители снова вышли на охоту. На сей раз жертвой стал директор пункта приёма стеклотары Казарян. Хозяина квартиры жестоко пытали, но тот оказался крепким и даже во время избиений не признался, где хранит сбережения. Он выжил, от него налётчики ушли, поживившись лишь дешёвой бижутерией и 500 рублями.
Задушили беременную.
Ощутив вкус безнаказанности, бандиты стали действовать кроваво. Например, в квартиру спекулянтки Слепневой, торговавшей импортными вещами, «санитары» вломились без стука, саму хозяйку разрубили кухонным топориком, её беременную дочь, зашедшую на чай, задушили тяжёлым кием для бильярда.
Через некоторое время в силки милиции попался некий наркоман. Он заявил правоохранителям, что неизвестный молодой человек грозился расправиться со спекулянткой. Задержанный не знал, что её уже нет в живых.
Рассматривая вещдоки, сотрудник угрозыска Беклемищев заинтересовался записной книжкой, принадлежавшей упомянутой женщине. Его глаз зацепился за редкие имена: Зафас, Реваз, Теймураз. Правоохранитель вспомнил, что все потерпевшие упоминали доктора со смуглым лицом и решил: «А вдруг это зацепка?».
Беклемищев встретился с молодым человеком, которого звали Зафас Барциц (только позже выяснится, что это был криминальный авторитет по кличке Барсик). Для всех он был примерным семьянином, инженером с двумя высшими образованиями, сыном директора центрального рынка в Сухуми. Слежка, установленная за ним, нужных результатов не принесла. Подозрительным казалось то, что он зачем-то водил дружбу с двумя студентами-наркоманами из медуниверситета. А ещё то, что имея неплохую квартиру, Барциц зачем-то снял частный дом в Батайске.
Решили проследить, что творится в этом доме. Оперативники установили вагончик напротив него, переоделись дорожниками и стали копать землю для прокладки трассы. Дождались, пока Зафас подъехал не один, а с постояльцем — Мовсесом Айвазяном, которого местные нарекли Учителем. Он имел близкие связи с криминальным авторитетом по кличке Христя.
Параллельно вскрылось, кто возит в город «запрещёнку». Оказалось, что её выписывали врачи — в городе действовала целая подпольная сеть, доселе неизвестная полиции. Под следствие попали сразу несколько сотрудников «Скорой помощи».
Тогда Беклемищев понял, что наркотрафик и банда «санитаров» связаны. И тут подвернулся сосед портнихи Саннаровой. В день нападения моряк, опаздывавший в рейс, увидел у подъезда «Волгу» с номером «004». Он попросил подбросить его, но в ответ услышал лишь трёхэтажную ругань.
Выяснилось, что машину водил Христя — Хачарес Косиян. В тот день он лично сидел за рулём. Стали раскручивать эти детали и выяснили, что халаты бандитам одалживали те самые непутёвые студенты-медики, а в нападениях участвовали подельники Барцица из Сухуми.
Из 60 подозреваемых под суд отправили 40. Некоторые члены банды за свободу боролись почти до конца: например, Айвазян, которого самолётом везли из Кемерова в Ростов, пытался выскочить из салона при взлёте.
3 сентября 1984-го суд подвёл черту. Айвазяна приговорили к смертной казни, однако позже вердикт изменили на 15 лет лишения свободы. Столько же дали Косияну. А вот главарю — Барцицу — дали девять лет.