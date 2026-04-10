Как ловили банду «санитаров», убивавших богачей

Беклемищев встретился с молодым человеком, которого звали Зафас Барциц (только позже выяснится, что это был криминальный авторитет по кличке Барсик). Для всех он был примерным семьянином, инженером с двумя высшими образованиями, сыном директора центрального рынка в Сухуми. Слежка, установленная за ним, нужных результатов не принесла. Подозрительным казалось то, что он зачем-то водил дружбу с двумя студентами-наркоманами из медуниверситета. А ещё то, что имея неплохую квартиру, Барциц зачем-то снял частный дом в Батайске.