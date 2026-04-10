В подмосковном Пушкине этим летом появится новая прогулочная зона

Проектом предусмотрено создание трех фонтанов.

Обустройство фонтанного комплекса началось на прогулочном бульваре микрорайона Дзержинец в городе Пушкино Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уже приступили к разработке котлована. Проектом предусмотрено создание трех фонтанов: интерактивного «принт-фонтана», пешеходного светового и музыкального. Помимо них на территории появятся газоны, качели, лавочки и шахматные столы. На бульваре уже уложили плиточное покрытие, обустроили велосипедную дорожку и смонтировали 148 опор освещения. Площадь благоустройства составит 3,4 гектара. Завершить все работы планируется в середине июля.

Бульвар станет частью большого проекта по благоустройству центральных улиц города Пушкино. Ранее работы завершили в сквере Молодоженов и на Советской площади.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.