В Карелии проведут исследования почвогрунта из КОС для расширения его применения

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые Карельского научного центра РАН проведут комплексные исследования почвогрунта, который производится на канализационных очистных сооружениях (КОС) «ПКС — Водоканал» в Петрозаводске. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках заседания Экологического совета при правительстве Карелии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Ученые проведут комплексные исследования почвогрунта, производимого на канализационных очистных сооружениях (КОС), чтобы объективно оценить его свойства и расширить возможности применения. На КОС используется современная технология переработки осадка сточных вод. Она позволяет ежегодно превращать около 30 тысяч кубометров осадка в почвогрунт — ресурс с высоким потенциалом для озеленения и благоустройства городских территорий», — сообщили агентству.

Соглашение о сотрудничестве подписали главный управляющий директор «РКС — Петрозаводск» Александр Сафронов и генеральный директор Карельского научного центра РАН Ольга Бахмет.

Предстоящие исследования могут помочь решить важную производственную задачу — расширить оптимальные пути реализации почвогрунта. Это позволит избежать накопления излишков, повысить эффективность процессов и обеспечить стабильную работу системы компостирования на долгие годы вперед, отметили в компании.

Представители научного центра уже посещали КОС, где технический директор «ПКС — Водоканал» Виталий Остапчук рассказал им о технологии производства искусственного грунта. По итогам визита было решено для начала провести практический эксперимент: вырастить листовой салат на искусственной почве, его выбрали как природный «индикатор», по росту которого можно оценить влияние почвогрунта на развитие растений.