В Красноярске возбудили уголовное дело после наезда подростка на электросамокате на девушку

В Красноярске возбудили уголовное дело после сообщения о травмировании девушки после наезда на нее электросамоката.
В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что узнали о происшествии из мониторинга СМИ. Напомним, в дорожной полиции сообщали, что 7 апреля 16-летний юноша, управляя электросамокатом, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» совершил наезд на 19-летнюю девушку. Она получила травму.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)», — пояснили в пресс-службе.
В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
В полиции ранее сообщали, что в отношении мальчика составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Кроме того, пострадавшая имеет право требовать возмещение расходов на лечение и моральный ущерб.
