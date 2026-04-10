Почти 10 миллионов человек зарегистрировались на платформе «Добро.РФ»

Почти 10 млн человек зарегистрировано на платформе «Добро.РФ», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ежегодном заседании итоговой коллегии Росмолодежи. Волонтерство развивается в стране в том числе при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
По словам Дмитрия Чернышенко, только за прошлый год выполнено более 700 тыс. заявок на помощь, организовано почти 250 гуманитарных миссий. Прямо сейчас более 2,5 тыс. волонтеров помогают в Дагестане.
Вице-премьер также озвучил и другие результаты первого года реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Его мероприятия в 2025-м охватили более 52 млн человек.
«Благодаря ему мы создаем равные возможности для детей и молодежи по всей стране. В 2025 году не просто были достигнуты все плановые значения — многие из них перевыполнены. В проекты профессионального и личностного развития уже вовлечено на 20% больше ребят, чем планировали, на 23% превышен план и по охвату молодежи профориентационными мероприятиями», — сказал Чернышенко.
Самым массовым движением детей и молодежи он назвал Движение первых, которое насчитывает уже более 14 млн участников. По всей стране открыто свыше 54 тыс. первичных отделений.
Особое внимание вице-премьер уделил строительству современных молодежных пространств. «Наш Президент говорил, что созданию условий, в которых каждый может по максимуму раскрыть свой потенциал, мы уделяем и будем уделять особое внимание. Благодаря программе “Регион для молодых” в 2025 году было отремонтировано 100 тысяч квадратных метров молодежных пространств», — отметил Чернышенко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.