Свердловские санврачи рассказали, как выбрать кулич

Жители Среднего Урала готовятся к празднику Светлой Пасхи. Санврачи Свердловской области дали советы уральцам, как правильно выбирать пасхальные угощения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Следует выбирать творог, у которого не повреждена упаковка. Обратите внимание на соблюдение условий хранения (от +2 до +6 градусов).
Санврачи напоминают, что яйцо для кулича стоит покупать в магазинах и точках законной торговли. Обратите внимание на целостность скорлупы. Дома яйцо следует хранить в холодильнике. Перед приготовлением нужно его тщательно помыть и соблюдать правила термической обработки.
Специалисты свердловского Роспотребнадзора рекомендуют внимательно читать состав при выборе готового кулича. В приготовлении используются яйца, сливочное масло, сахар, маргарин и подсластитель.