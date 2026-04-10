Свердловские санврачи рассказали, как выбрать кулич

Санврачи напоминают, что яйцо для кулича стоит покупать в магазинах и точках законной торговли. Обратите внимание на целостность скорлупы. Дома яйцо следует хранить в холодильнике. Перед приготовлением нужно его тщательно помыть и соблюдать правила термической обработки.