После гибели рабочего на острове в Калининграде судить будут слесаря

В Калининграде после гибели рабочего на одном из строительных объектов на острове Октябрьский будут судить 35-летнего слесаря. Ответственного за сборку металлоконструкций обвинили в нарушении правил строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.
По версии следствия, днем 13 марта 2025 года слесарь, никого не предупредив, взял пульт управления самоходным ножничным подъемником. Вместе с коллегой, которого он допустил в корзину подъемника без какой-либо производственной необходимости, они красили стойки. В итоге при проезде через дверной проем 27-летний рабочий, находящийся в корзине, оказался зажат. Травмы оказались смертельными.
Уголовное дело передано в суд.