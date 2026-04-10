Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После гибели рабочего на острове в Калининграде судить будут слесаря

Он обвинен в нарушении правил строительных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде после гибели рабочего на одном из строительных объектов на острове Октябрьский будут судить 35-летнего слесаря. Ответственного за сборку металлоконструкций обвинили в нарушении правил строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

По версии следствия, днем 13 марта 2025 года слесарь, никого не предупредив, взял пульт управления самоходным ножничным подъемником. Вместе с коллегой, которого он допустил в корзину подъемника без какой-либо производственной необходимости, они красили стойки. В итоге при проезде через дверной проем 27-летний рабочий, находящийся в корзине, оказался зажат. Травмы оказались смертельными.

Уголовное дело передано в суд.