На Кубани 156 работников предприятий прошли обучение бережливым технологиям

Обучение бережливым технологиям с начала года в Краснодарском крае прошли 156 сотрудников предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономики.
«Бережливые технологии помогают находить резервы в повседневных процессах, снижать затраты и повышать эффективность. Для экономики Кубани это важно: подготовленные кадры создают устойчивый рост производительности», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Всего с 2018 года квалификацию повысили более 5 тысяч работников. Программа обучения включает анализ процессов, устранение потерь и практические инструменты улучшений. Каждый обученный сотрудник становится инструктором для коллег: проводит мини-аудиты, собирает предложения по улучшениям и запускает небольшие проекты на рабочем месте. Это позволяет бизнесу развиваться, опираясь на собственный кадровый резерв.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.