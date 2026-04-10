Два кандидата претендуют на пост главы Краснокамского округа

Напомним, что ранее главой Краснокамского округа являлся Игорь Быкариз. Его полномочия были прекращены решением Пермского краевого суда в связи с утратой доверия. Позднее Дума Краснокамска пыталась обжаловать это решение, однако кассационный суд Челябинска отклонил апелляцию, оставив решение без изменений.