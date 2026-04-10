Два кандидата претендуют на пост главы Краснокамского округа

Конкурсная комиссия определила претендентов на должность нового главы Краснокамского муниципального округа, об этом пишет газета «Звезда». Решение принято сегодня, 10 апреля, на заседании комиссии.
Ими стали Илья Куличков, начальник управления экономического развития местной администрации, и Александр Борисов, бывший заместитель председателя Правительства Пермского края. С декабря 2025 года Борисов также является временно исполняющим обязанности главы муниципалитета.
Напомним, что ранее главой Краснокамского округа являлся Игорь Быкариз. Его полномочия были прекращены решением Пермского краевого суда в связи с утратой доверия. Позднее Дума Краснокамска пыталась обжаловать это решение, однако кассационный суд Челябинска отклонил апелляцию, оставив решение без изменений.