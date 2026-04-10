В подмосковных Серебряных Прудах построят крытые очистные сооружения

В поселке Успенский муниципального округа Серебряные Пруды Московской области завершили земляные работы на месте строительства новых канализационно-очистных сооружений, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Павел Четверкин. Объект возводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Очистные сооружения будут полностью крытыми. Это позволит сократить площадь застройки, исключить распространение неприятных запахов и предотвратить несанкционированный доступ на объект. Станция проектной мощностью 800 кубометров в сутки сможет обслуживать 31 многоквартирный дом, школу на 620 мест, два детсада, Дом культуры, амбулаторию и частные дома — всего более 2 тысяч жителей. Полностью завершить работы планируют до конца октября.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.