Школьники из Тульской области побывали на экскурсии по автозаводу

Старшеклассники Шварцевского центра образования Киреевского района Тульской области посетили предприятие ООО «Хайвел Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Узловском районе региона, сообщили в администрации муниципального образования Киреевский район. Профориентационная экскурсия прошла при поддержке национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Кадры».
Ребята ознакомились с современным производством, оснащенным роботизированными линиями и высокотехнологичным оборудованием, увидели процесс сборки автомобилей и узнали о внедрении инновационных решений. Специалисты завода рассказали школьникам о востребованных профессиях в отрасли, требованиях к будущим специалистам и возможностях карьерного роста.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.