Калининград вошёл в топ-5 туристических направлений на майские праздники

Аналитики отмечают, что в этом году средняя продолжительность поездок на майские праздники сократилась — до 2,3 дня против 2,6 дня годом ранее. Это связано с меньшим количеством выходных: в 2026 году россияне отдыхают с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом при оформлении отпуска между этими датами длительность поездки может увеличиться до 11 дней.