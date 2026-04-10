Губернатор рассказал о работе правительства за 2025 год

«Сегодня у России, несмотря на непростую ситуацию, есть не только недруги, но и друзья государства, которые настроены на добрососедские и партнерские отношения. Наша задача — сохранять и развивать эти связи, в том числе на региональном уровне, укрепляя культурное, гуманитарное и экономическое взаимодействие. При этом мы видим, что в мире происходят процессы, которые порой не поддаются логике. То, что сегодня происходит на Западе, уже можно смело назвать “диким Западом” — настолько абсурдными выглядят отдельные решения и действия. В этих условиях особенно важно не разрывать связи, а, наоборот, последовательно их укреплять. Это задел на будущее сотрудничество и устойчивое развитие», — отметил губернатор.