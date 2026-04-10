Губернатор рассказал о работе правительства за 2025 год

Губернатор Александр Гусев выступил с отчетом о работе облправительства за 2025 год в областной Думе перед депутатами восьмого созыва. Глава региона обозначил ключевые достижения Воронежской области, вызовы и стратегические ориентиры развития.
Устойчивость к вызовам.
Экономика области показала устойчивость и рост, несмотря на непростые внешнеэкономические условия. Валовой региональный продукт достиг порядка 1,8 трлн рублей, промышленность сохранила стабильные показатели, а строительная отрасль продемонстрировала рост выше среднероссийского уровня. Значительных результатов удалось достичь аграриям: 2-е место по объему производства сельхозпродукции, а темп роста аграрного сектора составил 116,4%, значительно опередив среднероссийский показатель (104,9%).
В прошлом году с особым вниманием подошли к национальным проектам. В области реализовали 41 проект с общим объемом финансирования 27,3 млрд рублей. Были возведены новые медучреждения, отремонтированы десятки соцобъектов и участков дорог. Кроме того, было реализовано 52 областных проекта с объемом финансирования 34,8 млрд рублей. Капитально отремонтировали 234 объекта и 155 км дорог.
Люди в приоритете.
В приоритете остается социальная политика: свыше 380 тысяч человек получили различные меры поддержки. Усилена помощь семьям с детьми, введены новые выплаты, расширена практика социальных контрактов. В 2025 году в регионе было заключено свыше 3,5 тысячи социальных контрактов. Эта мера показывает эффективность в снижении уровня бедности среди многодетных семей — ранее такую задачу поставил президент России Владимир Путин.
«В рамках национального проекта “Семья” установлены новые меры социальной поддержки — единовременные выплаты по 350 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье и по 100 тысяч рублей беременной женщине, обучающейся по очной форме. Средства она получает при постановке на учет», — отметил глава региона.
Говоря о поддержке участников СВО и их семей, губернатор напомнил, что в регионе действует 59 мер поддержки, реализуются программы реабилитации, переобучения и трудоустройства. Кадровые инициативы позволяют ветеранам интегрироваться в систему государственного управления. Так, в 2025 году стартовал пилотный проект «Будем жить», задача которого — адаптация ветеранов боевых действий к мирной жизни и психологическое сопровождение их близких.
Воронежская область стала одним из первых регионов, где реализуется проект, аналогичный федеральной кадровой программе «Время героев». В программе «Герои земли Воронежской» отбор прошли 20 слушателей. Двое участников программы стали депутатами Воронежской областной Думы и Воронежской городской Думы, трое заняли должности в подведомственных учреждениях, 58 участников спецоперации стали депутатами муниципальных выборных органов.
В январе была зарегистрирована Ассоциация ветеранов СВО Воронежской области, созданная для защиты их прав и интересов, популяризации подвигов, содействия им в социальной адаптации, получении образования, освоении новых профессий и трудоустройстве.
Экономическое развитие.
Губернатор отметил стратегическую роль промышленности как основы экономического развития области. Для создания комфортных условий для инвесторов в регионе активно развиваются транспортная и инженерная инфраструктуры, расширяется территория ОЭЗ «Центр» и открываются новые преференциальные площадки, включая индустриальный парк «Черноземье». Общий объем господдержки промышленных предприятий в пролом году превысил 3,6 млрд рублей, при этом около 88% средств поступили из федерального бюджета.
Экономическое развитие региона обеспечивается активной инвестиционной политикой. В 2025 году реализовывалось 66 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 294 млрд рублей. Воронежская область стала одним из лидеров по инвестиционному климату, заняв 7-е место в национальном рейтинге.
Александр Гусев отметил и заслуги аграрного сектора. Общий объем продукции регионального АПК по итогам года составил почти 1 трлн рублей. Регион занял 2-е место в России по производству сельхозпродукции — 476,4 млрд рублей. Это новый рекорд для воронежских аграриев.
«Повышенное внимание к развитию пищевой и перерабатывающей промышленности соответствует общероссийским тенденциям. Регион занял передовые позиции по производству растительного и сливочного масел, кондитерских изделий, сыров, сахара», — сказал губернатор.
Сферы здравоохранения и образования региона также достигли значительных результатов. Расходы на здравоохранение составили более 86 миллиардов рублей, из них почти 76 миллиардов рублей направлено на реализацию региональной программы «Развитие здравоохранения».
В образовательной сфере регион лидирует в подготовке кадров и развитии профобразования. В прошлом году на выполнение госпрограммы «Развитие образования» направлено 50 млрд рублей.
Дальнейшие задачи.
Одни из главных задач на ближайшие годы — рост производительности труда, развитие промышленности, поддержку семей, технологическое обновление и цифровизация экономики.
Глава региона ответил на ряд вопросов в ходе заседания. Так, депутаты поинтересовались перспективами развития сотрудничества Воронежской области с дружественными странами и ожидаемыми результатами такого взаимодействия.
«Сегодня у России, несмотря на непростую ситуацию, есть не только недруги, но и друзья государства, которые настроены на добрососедские и партнерские отношения. Наша задача — сохранять и развивать эти связи, в том числе на региональном уровне, укрепляя культурное, гуманитарное и экономическое взаимодействие. При этом мы видим, что в мире происходят процессы, которые порой не поддаются логике. То, что сегодня происходит на Западе, уже можно смело назвать “диким Западом” — настолько абсурдными выглядят отдельные решения и действия. В этих условиях особенно важно не разрывать связи, а, наоборот, последовательно их укреплять. Это задел на будущее сотрудничество и устойчивое развитие», — отметил губернатор.
В завершение заседания председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов отметил позитивную динамику работы регионального правительства. Он поблагодарил Александра Гусева за подробный доклад и высоко оценил диалог законодателей с профильными министерствами и ведомствами.
По итогам обсуждения представители фракций «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» поддержали доклад. Была отмечена его содержательность и актуальность, а также значимость озвученных направлений работы для дальнейшего социально-экономического развития области.