За сокрытие 13 миллионов при неуплате налогов экс-чиновник под Воронежем получил условный срок

Борисоглебский городской суд приговорил 62-летнего бизнесмена и бывшего депутата местной гордумы Александра Чистопрудова к полутора годам лишения свободы условно. Предпринимателя признали виновным в умышленном сокрытии денег от налоговой службы, однако за самое крупное нарушение — неуплату налогов на сумму около 117 миллионов рублей — он не понес наказания, так как по делу истекли сроки давности. Об этом сообщила пресс-служба городского суда 10 апреля.
Следствие установило, что бизнесмен подавал в налоговую отчеты с ложными данными, что позволило ему не платить налоги на сумму более 116,9 миллиона рублей. Затем, когда налоговая начала процедуру взыскания долгов, он с середины сентября 2022-го по середину апреля 2024-го намеренно прятал активы предприятия. Таким образом он скрыл еще 12,9 млн рублей, которые должны были уйти в бюджет.
В итоге суд признал его виновным только в сокрытии последней суммы. Помимо условного срока суд обязал его выплатить государству около 13 миллионов рублей ущерба в течение 10 месяцев. До того как приговор вступит в силу, осужденный останется под домашним арестом.