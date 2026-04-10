Отец Маска назвал санкции против России чепухой

Отец Маска назвал введенные против России санкции абсолютной чепухой.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил журналистам, что считает введенные против России санкции абсолютной чепухой.

«Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха. И когда я приезжал в прошлый раз в Россию… и увидел Москву, я сказал, что это самый лучший город на Земле», — сказал Маск в ходе встречи с журналистами во время его поездки в Нижний Новгород.

По его словам, и санкции, и все то плохое, что говорят про Россию — это, скорее всего, из зависти.

«Потому что западным странам есть, чему здесь позавидовать. Потому что здесь действительно восхитительная страна с восхитительными людьми, у которых есть очень много планов и возможностей. И говорить плохо о вашей стране можно только, наверное, из зависти», — подчеркнул Маск-старший.

Он добавил, что не видит смысла в антироссийских санкциях.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше