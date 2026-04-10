Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На забор у здания ФСБ в Нижнем Новгороде выделили 150 млн рублей

Работы планируют завершить до конца ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика, который установит забор у здания УФСБ на Малой Покровской. Заказчиком работ выступает МКУ «ГУММиД». Начальная цена контракта — 150,3 миллиона рублей, итоговая цена определится по результатам торгов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Заявки от подрядчиков принимаются до 27 апреля. Работы нужно будет завершить до конца ноября 2026 года. Гарантийный срок на ограждение составит пять лет. Финансирование выделено из бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год.

Фото из рабочей документации.

Ранее для здания УФСБ на Малой Покровской утвердили охранное обязательство. Собственник должен поддерживать надлежащее состояние исторического памятника. Напомним, это здание построили в 1937 году. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В реестр памятников его включили решением облсовета еще в 1993 году.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше