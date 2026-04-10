На забор у здания ФСБ в Нижнем Новгороде выделили 150 млн рублей

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика, который установит забор у здания УФСБ на Малой Покровской. Заказчиком работ выступает МКУ «ГУММиД». Начальная цена контракта — 150,3 миллиона рублей, итоговая цена определится по результатам торгов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Заявки от подрядчиков принимаются до 27 апреля. Работы нужно будет завершить до конца ноября 2026 года. Гарантийный срок на ограждение составит пять лет. Финансирование выделено из бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год.
Фото из рабочей документации.
Ранее для здания УФСБ на Малой Покровской утвердили охранное обязательство. Собственник должен поддерживать надлежащее состояние исторического памятника. Напомним, это здание построили в 1937 году. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В реестр памятников его включили решением облсовета еще в 1993 году.