Спасатели проверили пожарную безопасность во всех храмах Ростовской области

Перед Пасхой в Ростовской области сотрудники МЧС проверили все храмы.

Источник: Комсомольская правда

В канун Пасхи в Ростовской области сотрудники МЧС проверили все храмы. Об этом рассказали в социальных сетях регионального спасательного ведомства.

В предстоящие выходные тысячи православных верующих отправятся на торжественные пасхальные богослужения. В связи с этим обеспечение защиты прихожан стало главной задачей для инспекторов.

— Пожарная безопасность в эту праздничную ночь является нашим абсолютным приоритетом, — подчеркнули представители ведомства.

Тем временем горожане продолжают готовиться к праздничному застолью. Ассортимент угощений в ростовских магазинах поражает разнообразием: сейчас там можно найти выпечку на любой кошелек — от крошечных кексов за 44 рубля до итальянских панеттоне стоимостью в 1600 рублей.

