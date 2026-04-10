Спасатели проверили пожарную безопасность во всех храмах Ростовской области

В канун Пасхи в Ростовской области сотрудники МЧС проверили все храмы. Об этом рассказали в социальных сетях регионального спасательного ведомства.
В предстоящие выходные тысячи православных верующих отправятся на торжественные пасхальные богослужения. В связи с этим обеспечение защиты прихожан стало главной задачей для инспекторов.
— Пожарная безопасность в эту праздничную ночь является нашим абсолютным приоритетом, — подчеркнули представители ведомства.
Тем временем горожане продолжают готовиться к праздничному застолью. Ассортимент угощений в ростовских магазинах поражает разнообразием: сейчас там можно найти выпечку на любой кошелек — от крошечных кексов за 44 рубля до итальянских панеттоне стоимостью в 1600 рублей.
