Появилось видео из шахты в Ростовской области, где погиб человек

Следком России по Ростовской области опубликовал видео с места происшествия в шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе, где 10 апреля погиб горняк. Запись ведомство сделало в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения требований промышленной безопасности.
По официальным сведениям регионального следственного комитета, трагедия случилась в момент заряжения забоя монтажной камеры, когда внутри выработки произошел резкий хлопок. В результате инцидента обрушилась порода, и погиб один из работников. Еще трем пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь.
На место происшествия для выяснения обстоятельств выехали следователи и криминалисты следственного отдела по городу Красный Сулин. Одновременно с этим прокуратура Ростовской области инициировала собственную проверку исполнения законодательства об охране труда.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.