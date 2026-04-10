Появилось видео из шахты в Ростовской области, где погиб человек

В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины в шахте.

Источник: Комсомольская правда

Следком России по Ростовской области опубликовал видео с места происшествия в шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе, где 10 апреля погиб горняк. Запись ведомство сделало в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения требований промышленной безопасности.

По официальным сведениям регионального следственного комитета, трагедия случилась в момент заряжения забоя монтажной камеры, когда внутри выработки произошел резкий хлопок. В результате инцидента обрушилась порода, и погиб один из работников. Еще трем пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехали следователи и криминалисты следственного отдела по городу Красный Сулин. Одновременно с этим прокуратура Ростовской области инициировала собственную проверку исполнения законодательства об охране труда.

